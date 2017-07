Artistin stürzt während Zirkus-Knie-Vorstellung in Luzern ab

Die russische Luftakrobatin Malvina Abakarova des Duos "Desire of Flight" (Bild) ist am Montag in Luzern während einer Vorstellung des Zirkus Knie verunfallt. Die Artistin stürzte aus einer Höhe von vier Metern ab. Sie hat sich beide Handgelenke gebrochen und einen Ellenbogen ausgerenkt. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut.