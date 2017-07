BBZN Schüpfheim: 65 Fähigkeitszeugnisse erteilt

An der Diplomfeier des Berufsbildungszentrums Natur und Ernährung in Schüpfheim erhielten am Mittwoch 65 Absolventen das Eigenössische Fähigkeitszeugnis. Regierungsrat Robert Küng (Bild) und Kantonsratspräsidentin Vroni Thalmann richteten Grussworte an die Festgemeinde.