In der Nacht auf Donnerstag wurde der Einsatzleitzentrale offenes Feuer in einem Wohnhaus an der Berghofstrasse in Wolhusen gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Eine Bewohnerin wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Brandursache und die Schadenhöhe sind noch nicht bekannt.