Am Freitag feierte der Circus Knie, bestehend aus der Familie Knie und 56 Artisten, ihre Premiere in Luzern. Das neue Programm «Wooow!» bot eine kurzweilige Mischung aus Tiernummern (im Bild Ivan Knie), vielen Lachern und eindrücklichen Akrobatik-Auftritten. Der Zirkus ist noch bis am 6. August auf der Luzerner Allmend.