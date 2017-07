Im grünlich verfärbten Bielbach in Ruswil verenden tausende Fische

1

Kala Freiburg: Besuchstag und erster gemeinsamer Anlass auf dem Hauptplatz

Mit Pauken und Trompeten zogen am Sonntag die Jubla-Scharen mit 1300 Jublanern aus dem Kanton Freiburg von ihren Lagerplätzen in der ganzen Region zum ersten gemeinsamen Anlass in der eindrücklichen «Fryburg» in Schüpfheim ein. Auch Eltern und Angehörige aus der Heimat kamen zu Besuch.