Nachdem sich Joel Wicki am Montag einem MRI unterzogen hatte, informierte er auf seiner Webseite über seinen Gesundheitszustand. Es sei nichts gebrochen, doch er habe sich die Aussenbänder am rechten Fuss gerissen und die Kapsel sei beschätigt. Was dies für seine Rückkehr ins Sägemehl bedeutet, ist noch offen.