Seit Montag befinden sich 14 Scharen mit rund 1300 Personen der Jubla Freiburg in der Region im Kantonslager. Am Mittwochabend konnte die Bevölkerung den Hauptplatz im Chnubel in Schüpfheim genauer anschauen. 40 Personen nutzten die Gelegenheit, um die imposanten Bauten zu bestaunten.