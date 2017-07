Dank einer guten Leistung klassierten sich die Entlebucher Marco Fankhauser (rechts) und Jonas Brun (links) am Brünig-Schwinget in den Kranzrängen. Nach einem gestellten Schlussgang teilten sich die Berner Bernhard Kämpf, Philipp Reusser und Christian Stucki den Festsieg. – In der Bildmitte der dritte Luzerner Kranzgewinner Sven Schurtenberger.