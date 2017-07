1

Red-Bull-Alpenbrevet führte über 1000 Töffli-Fans durchs Entlebuch

Das 8. Red Bull Alpenbrevet zog am Samstag über 1000 Töffli-Enthusiasten in die Innerschweiz. Die 110 Kilometer lange Rundfahrt führte von Sarnen über den Glaubenberg ins Entlebuch und über Glaubenbielen und Flüeli-Ranft zurück nach Sarnen. Mit am Start waren auch die drei Ruder-Olympiasieger Mario Gyr, Simon Schürch und Simon Niepmann (Bild).