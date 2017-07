1

Angelina Wüthrich erstmals im Schlussgang

Am vergangenen Samstag fand in Göschenen das Frauen- und Meitlischwingfest statt. Den Sieg bei den Aktiven sicherte sich Marina Zahner. Bei den Jungschwingerinnen der Kategorie Mädchen II schaffte es Angelina Wüthrich (Bild) zum ersten Mal in den Schlussgang.