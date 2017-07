Eine Tafel im Dorfkern an der Rothornstrasse in Sören­berg zeigt an: Hier entsteht die Mountain-Lodge der Stalder Immobilien. Rund hundert bewirtschaftete Wohnungen sollen gebaut werden. Der EA hat bei Geschäftsinhaber Daniel Stalder nachgefragt, wie das Projekt aussieht und ob die Nachfrage für Wohnungen da ist. – Mehr im EA vom 7. Juli.