Am Samstagvormittag weilte der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller (Bildmitte) mit seinem Müller-Mobil in Schüpfheim. Bei Kaffee und Gipfeli konnte man auf dem Parkplatz des Entlebucher Medienhauses mit dem Politiker aus dem Seetal in Kontakt treten.