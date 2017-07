Im Rahmen der Vernetzungsprojekte der UBE stehen in diesem Jahr Feldüberprüfungen in verschiedenen Gebieten an. So streifte Thomas Röösli (Bild) am Mittwoch im Mettilimoos bei Finsterwald durch das Hochmoor, um die Schmetterlinge zu zählen. Der EA begleitete Thomas Röösli.