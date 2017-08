Die 25. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens in Schötz zog am Wochenende viel Publikum an. 550 Teilnehmer fuhren in verschiedenen Kategorien um den Sieg und gegen die Müdigkeit. Auch zahlreiche Sportler aus der Region massen sich beim Ausdauerwettkampf, darunter Daniel Schilter (Bild), Ebnet, der bei den Herren Einzel Vierter wurde.