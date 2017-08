1

40-Jahr-Jubiläum und Entlebucher Jodlertreffen

Am vergangenen Wochenende wurde in Doppleschwand tüchtig gefeiert, einerseits am Freitag das 40-Jahrjubiläum des Jodlerklubs, andererseits am Samstag das 39. Entlebucher Jodlertreffen. Insgesamt nahmen gegen 2000 Personen an den Festivitäten teil.