Ab Schuljahr 2017/18 werden die Papiersammlungen in Escholzmatt und Wiggen nicht mehr durch die Gemeindeschule organisiert. Das Papier kann neu jeden letzten Freitag des Monates beim Werkhof Ebnet abgeliefert werden. In Wiggen nimmt der Sammelhof Eckhaus Papier und Karton in Empfang.