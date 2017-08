Vergangenes Wochenende fanden zum zehnten Mal Weltcuprennen auf der Marbachegg statt. Am Samstag wurde ein Riesenslalom und am Sonntag ein Super-G ausgetragen. Athleten aus sieben Nationen nahmen an den vom Grasskiclub Escholzmatt-Marbach organisierten Wettkämpfen teil. Stefan Portmann (Bild) und Barbara Mikova feierten einen Doppelsieg.