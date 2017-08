Die Feierlichkeiten zum 75-Jahrjubiläum der Kirchenmusik Wiggen wurden am Samstag mit einem grossen Unterhaltungsabend eröffnet. Best ausgewiesene Formationen sorgten für ein bunt gemischtes, musikalisches Programm, so die Hot Dixie Roots, die FassBrass, die Gesangsgruppe 5-Klang und das Jodlerquartett Vollmond.