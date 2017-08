Der Nationalfeiertag wurde in Schüpfheim traditionellerweise in der Badi gefeiert. Schüpfheim Tourismus, die Gemeinde und die Badi-Genossenschaft luden zur Matinée mit den Musikern "Stefen Krucker and Friends" ein. Die Erwachsenen genossen einen Gratisapéro, die Kinder eine süsse Überraschung.