Gelungenes Sommernacht-Festival in Schüpfheim

Am Freitag und Samstag fand in Schüpfheim das diesjährige Sommernacht-Festival statt. Mit von der Partie war Florian Ast, der mit seiner Band (Bild) den rund 3800 Besuchern richtig einheizte. Aber auch traditionelle Musik war am gelungenen Festival zu hören.