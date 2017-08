Peter With soll Präsident des Kantonalen Gewerbeverbandes werden

1

100-jährige Lourdes-Grotte erstrahlt in neuem Glanz

Am Muttergottestag wurde anlässlich der Festmesse in der Kirche Marbach dem Jubiläum "100 Jahre Lourdes-Grotte" gedacht. Nach einer Prozession entlang dem Steiglenbach, nahmen viele Gläubige an der Andacht mit Segensgebet bei der Grotte teil.