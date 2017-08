Am 8. März nahm die Luzerner Polizei zwei mutmassliche Einbrecher auf der Flucht fest. Einer der Täter, ein 31-jähriger Albaner, ist geständig, 27 Einbruchdiebstähle oder Einbruchsversuche verübt zu haben. Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Der Zweite, ein 23-jährigen Albaner, wurde in sein Heimatland zurückgeführt.