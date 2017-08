Unter optimalen Bedingungen fand am Sonntag, 20. August, die siebte Seeüberquerung in Luzern statt. Vom Strandbad Lido bis zur Tribschenbadi galt es die Strecke von 1,1 Kilometern zurückzulegen. Sandro Schmid (links) aus Schüpfheim erreichte in der Tageswertung mit 17 Minuten und 31 Sekunden den sehr guten zweiten Platz.