In Wolhusen hat sich am Dienstagmorgen um 9.30 Uhr an der Menznauerstrasse ein Verkehrsunfall ereignet. Aus bisher unklaren Gründen kam es zur Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Velofahrerin. Die Frau wurde verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Verkehr wird vorübergehend einspurig geführt. Die Polizei sucht Zeugen.