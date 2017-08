Am , 8. August kam es auf der Menznauerstrasse in Wolhusen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einer Radfahrerin (der EA berichtete). Die 88-jährige Radfahrerin ist am Mittwochabend, an den Unfallfolgen verstorben. Die Luzerner Polizei sucht immer noch nach Zeugen.