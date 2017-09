Erfolgreiche Runde für die regionalen 3.-Liga-Teams: Entlebuch siegte in Buttisholz glücklich mit 4:3 und Wolhusen (Bild) gewann in Schötz mit 3:2. In der vierten Liga siegte Schüpfheim zu Hause gegen Sempach 3:2 und Escholzmatt-Marbach unterlag Nebikon 1:3.