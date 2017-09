Fussball, 3. Liga: Entlebuch erkämpfte sich 2:1-Pflichtsieg gegen Zell

Am Samstag brachte Entlebuch den 2:1-Pflichtsieg in Zell trotz zwei Platzverweisen über die Zeit. Jan Achermann (78. Minute) und Silvan Bach sah in der 78. Minute und Silvan Bachmann (90. Minute) sahen die rote Karte. In der 4. Liga siegte Escholzmatt-Marbach zu Hause mit 5:0 gegen Sempbach.