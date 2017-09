Der Sörenberger Joel Wicki (links) verpasste am Kemmeriboden-Schwinget aufgrund von ­fehlenden Maximalnoten den Einzug in den Schlussgang und belegte am Schluss den vierten Schlussrang. Den Festsieg ­sicherte sich der Emmentaler Eidgenosse Thomas Sempach (rechts) nach 2008 und 2014 zum ­dritten Mal.