Finanzdirektor Marcel Schwerzmann (links) stellte am Dienstag den Finanzplan 2018 bis 2021 vor. Der Regierungsrat hält an den Grundzügen seiner Finanzpolitik fest. Er wird in den nächsten Jahren weitere Ausgabenkürzungen vornehmen. Neue Einnahmen soll es aus der Dividendenbesteuerung geben.