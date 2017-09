In der Sporthallte Moosmättili wurde dieser Tage schon eifrig für das Musical Hair geprobt. Im Bild findet Yoninah Steiner im Netz der Gruppen-Mitglieder den Kontakt über die Hände. Premiere des Musicals der Kantonsschule Schüpfheim/Gymnasium Plus ist am 22. Februar 2018.