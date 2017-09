Schützengesellschaft Escholzmatt feiert 200-Jahr-Jubiläum

In diesem Jahr feiert die SG Escholzmatt als ältester Verein der Gemeinde das 200-jährige Bestehen. Neben einem Jubiläumsschiessen, das am Samstag beginnt, findet am 22. September der Jubiläumsabend mit geschichtlichem Rückblick statt. Im Bild die SG-Schützen am Feldwettschiessen in Malters 1926.