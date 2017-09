Am Samstag fand das Eidgenössische Schwingfest der Frauen in Schachen statt. Sonia Kälin (Mitte), Egg, holte den Königinnentitel. Punktegleich, aber mit weniger Festsiegen blieben die aktuelle Festsiegerin Sarah Wisler (rechts), Menznau, und die Bernerin Jasmin Gäumann in der Jahreswertung dahinter.