Die SCL Tigers haben im ersten Spiel der Saison 2017/08 der National League gegen die ZSC Lions mit 3:4 nach Verlängerung verloren. Die Gastgeber starteten optimal in die Partie und gingen in der 5. Minute durch Eero Elo im Powerplay in Führung. Bis Spielmitte führten die Tigers mit 3:0 verloren aber am Schluss mit 3:4 nach Verlängerung.