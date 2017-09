Die SCL Tigers verlieren am Samstag auswärts gegen Ambri-Piotta mit 5:3. Im Startdrittel konnten Himelfarb und Erkinjuntti (Bild) jeweils die Führung von Ambri wieder ausgleichen. Im zweiten Drittel ging Ambri mit 4:2 in Führung. Gustafsson traf noch zum 3:4, am Schluss hiess es dann 5:3 für Ambri.