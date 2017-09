Am Mittwoch erfolgte der ­Spatenstich zum 30-Millionen-Franken-Projekt von Siga am Standort Schachen. Nebst Siga-Mitarbeitenden, CEO Patrick Stalder und den Firmeninhabern Marco und Reto Sieber packten auch Kantonsratspräsidentin Vroni Thalmann und Regierungsrat Robert Küng beim Spatenstich mit an.