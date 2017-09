Nach einem dritten Platz an der Coop-Beachtour in Rorschach vor zwei Wochen knüpften die Haslerin Esmée Böbner (links) und ihre Beachvolleyball-Partnerin Zoé Vergé-Dépré an ihre Leitungen an. Sie sicherten sich vergangene Woche an den Schweizermeisterschaften in Bern den vierten Rang.