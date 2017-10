Zum 40. Mal fand am Sonntag der Berglauf von Hasle auf die First statt. Der Flühler Ueli Schnider (rechts) und Sofie Krehl (links) aus Deutschland wurden Tagessieger. Der 85-jährige Werner Bleicher (Mitte), Baar, absolvierte den ersten Berglauf vor 40 Jahren und trat nun zum Jubiläum nochmals an.