1

Alles über die Entlebucher Operette in der EA-Beilage

Alle drei Jahre bringt die Theatergesellschaft Entlebuch eine Operette auf die Bühne. In diesem Jahr ist es «Madame Pompadour», die am 7. Oktober einegelungene Premiere feierte. Alles zur Operette finden Sie in der vierseiteigen Beilage zum EA vom 13. Oktober.