Feierabendgespräch im Spital Wolhusen

Auch in Marbach wurden Apfelwähen verkauft

Am Freitagmorgen fand im Kanton Luzern der 13. Apfelwähentag der Luzerner Bäuerinnen statt. 249 Bäuerinnen buken und verkauften an 13 Standorten im Kanton Luzern frische Apfelwähen, so auch in Marbach.