Luzern Gastkanton 2018 bei der Vereidigung der Schweizergarde

Für die Luzerner Bevölkerung sind Tickets reserviert, die zur Teilnahme an der Vereidigung und am Rahmenprogramm berechtigen. Sie werden gratis vergeben. – Die Delegation mit Vertretern des Kantons Luzern, der Römisch-katholischen, der Evangelisch-Reformierten und der Christkatholischen Landeskirche umfasst rund ein Dutzend Personen und wird der päpstlichen Schweizergarde in Rom am ersten Maiwochenende 2018 am Sacco di Roma ihre Reverenz erweisen. Höhepunkt der Feier ist die Vereidigung der neuen Garde-Rekruten. Am Sacco die Roma gedenkt die Garde jährlich der Mitglieder, die 1527 bei der Verteidigung der Heiligen Stadt gegen das Söldnerheer Karls V. gefallen sind.