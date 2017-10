Der Jodlerklub Escholzmatt bestreitet seine Konzerte mit Gastformationen, so am Mittwoch mit dem Jodlerterzett "Speerchüz" aus dem Toggenburg und am Samstag mit dem Jodlerklub Echo du Val-de-Ruz. Zwei verdiente Mitglieder durften für langjährige Vereinstreue geehrt werden.