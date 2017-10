Die „Verien“ gehen zu Ende. Mit seinem neuen Programm „Univerität“ geht Kabarettist Veri in die Bildungsdefensive. Seit der Vorpremiere im Entlebucherhaus in Schüpfheim vom Donnerstag ist bekannt, was man als Ü50 ohne den Lehrplan 21 verpasst hat. – Mehr im EA vom 17. Oktober.