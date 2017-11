Die Delegiertenversammlung von Region Luzern West ging am Mittwoch in Ruswil diskussionslos über die Bühne. Die Delegierten genehmigten alle Geschäfte einstimmig. In seinen einleitenden Worten erklärte Präsident Wendelin Hodel (Bild), das Projekt Marktplatz in Entlebuch habe Vorbildfunktion.