Luzerner Regierung lehnt Volksinitiative für Bildungsqualität ab

Dem Initiativkomittee, der Allianz für Lebensqualität, sind SP, Grüne, Personalverbände und soziale Organisationen angeschlossen. Mit ihrem Volksbegehren streben sie eine regional verankerte, qualitativ hochstehende Bildung an, ohne Schulgebühren und Zwangsferien und mit guten Rahmenbedingungen für Schüler und Lehrpersonen.

Die vor einem Jahr eingereichte Initiative verlangt unter anderem, dass Kanton und Gemeinden mit genügend Mitteln die Qualität der Bildung nachhaltig garantieren, dass auf der Sekundarstufe II keine Schulgelder erhoben werden und dass das Langzeitgymnasium erhalten bleibt. Lehrpersonen müssten zudem über die notwendigen Diplome verfügen.

Die Luzerner Allianz reichte die Initiative ein, weil ihrer Ansicht nach die Finanzpolitik den Service public gefährde. Die Politik solle nicht von fehlenden Finanzen, sondern von Leistungen bestimmt werden.

In ihrem Bericht an den Kantonsrat, den die Regierung am Freitag veröffentlichte, empfiehlt sie Initiative zur Ablehnung. Der Kanton verfüge bereits über ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot, das Grundanliegen der Initiative sei erfüllt. Das Vorhaben störe überdies das Gleichgewicht zwischen Bildungsanspruch und angemessener Finanzierbarkeit.

Die Regierung sei sich bewusst, dass die Anstellungsbedingungen für Lehrpersonen derzeit nur mässig attraktiv seien. Die aktuell angespannte Finanzlage lasse aber keine Verbesserung der Rahmenbedingungen, wie etwa eine Reduktion der Unterrichtsverpflichtung, höhere Besoldung oder kleinere Schulklassen, zu. [sda]