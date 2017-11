1

Besucher aus nah und fern am Kalten Markt in Schüpfheim

Der Kalte Markt in Schüpfheim ist bei vielen Personen aus der Region und darüber hinaus fest in der Agenda eingetragen – so auch bei Rudolf Holliger aus Beinwil am See. Der EA hat sich bei Heimweh-Entlebuchern und weiteren Besuchern umgehört, was die Gründe sind. – Mehr im EA vom 10. November.