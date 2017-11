Vernissage zur «Werkschau plus+» im Entlebucherhaus

Zehn Kunstschaffende des Offenen Ateliers und einige Gäste zeigen ihre Werke bis am 10. Dezember im Entlebucherhaus. An der Vernissage am Freitagabend äusserte Atelier-Leiter Thomas Bucher persönliche Gedanken zum Kunstbegriff und stellte die Ausstellenden vor, einer davon ist Franz Kuster (Bild).