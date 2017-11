Die Zentralschweizer Polizeikorps warnen vor Betrügern, die sich als Chefs ausgeben und Mitarbeitern der Buchhaltung eine Zahlung befehlen. In den vergangenen Wochen seien in der Zentralschweiz über ein Dutzend Fälle von Chefbetrug ("CEO Fraud") gemeldet worden, teilten sie am Mittwoch mit.