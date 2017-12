1

Schüpfheim: Selbstunfall an der Schwändistrasse

Am Sonntagabend kam es auf der Schwändistrasse bei Schüpfheim zu einem Selbstunfall. Ein Auto schlitterte über die Strasse in ein Bachbett. Die Feuerwehr musste zwei Personen aus dem Auto bergen. – In der Nacht auf Samstag ereignete sich zudem im Dorf Hasle ein Selbstunfall.