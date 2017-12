Die neu erstellte Verordnung über die Parkplatzbewirtschaftung der Gemeinde Entlebuch tritt per 1. Januar 2018 in Kraft. Von Montag bis Samstag gilt auf den öffentlichen Parkplätzen im Zentrum zwischen 8 und 19 Uhr eine maximale Parkzeit von drei Stunden, in der Zone Zentrumsnah von sechs Stunden.