In der Fis-Zeitung, der achtseitigen Beilage im EA vom 15. Dezember, ist der Rücktirtt von René Wicki (rechts), welcher sein Amt als OK-Präsident nach rund neun Jahren an Walter Schaller abgibt, ein Hauptthema. Das OK ist zuversichtlich die Fis-Rennen vom 27. und 28. Dezember durchführen zu können.